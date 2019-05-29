شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج فعاليات اليوم الـ 20 لدورة نادي الصيد برعاية "الخليج 365"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل فعاليات اليوم العشرين لدورة نادي الصيد الرمضانية برعاية الخليج 365 ، حيث جاءت النتائج كالتالي: نتائج مباريات دور قبل نهائي 2009: فوز سوبر ستار علي مدرسه عاشور 6 /ّ0 فوزصيد اكتوبر علي ترانس فورما 3 / 1 وصعدا الفريقان للمباراة النهائيه مواليد 2007 فوز فينورد علي النجوم 2/ 1 Advertisements فوز اكس لاند علي محمود هيبه 3/1 وصعدا الفريقان المباراة النهائية نتائج مباريات دور الـ 8 للسن المفتوح فوز ابوسريع علي كارما 5 / 2 فوزعوف علي علاء أيوب 1 2/ 1 فوز علاء ايوب 3 علي ليجا 3 / 0 فوز نجوم حيدر على علاء ايوب 3 /1

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