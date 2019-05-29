شكرا لقرائتكم مدحت شلبي: جماهير الزمالك قدمت لوحة تدرس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الاعلامي مدحت شلبي عن تتويج الزمالك بالكونفدرالية امام نهضة بركان المغربي و وصف المباراة بالملحمه القوية التي قدمها الزمالك.

و قال شلبي: " أشكر جماهير الزمالك العظيمة الذي قدمت لوحة فنية تدرس، و لأول مرة في التاريخ ستاد الجيش ببرج العرب يمتلئ عن أخره، و أشكر الامن الذي سمح لجميع الجماهير بالدخول ليقدموا لوحة رائعة"

و أكمل: " الزمالك قدم ملحمة كروية عظيمة امام فريق أكثر من رائع لذلك الزمالك يستحق التتويق بالبطولة لأول مرة في تاريخه، و بعد غياب طويل عن البطولات الافريقية منذ عام 2003".