شكرا لقرائتكم إيقاف مفاوضات الإسماعيلي مع مدرب الصفاقسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعثّرت مفاوضات الهولندي رود كرول المدير الفني للصفاقسي التونسي مع النادي الإسماعيلي ، وقال مصدر في الأسماعيلي أن الفترة الماضية شهدت دخول الدراويش في مفاوضات جادة مع المدرب الهولندي قبل أن تنقطع بشكل مفاجيء وهو ما وصفه المصدر"بالاسلوب الغير احترافي"
وقال المصدر: يمتلك كرول الآن بعد رحيله عن الصفاقسي التونسي عدة عروض من فرق قوية بجانب الإسماعيلي على رأسها اورلاندو الجنوب أفريقي.
وأعلن الصفاقسي التونسي الذي يحتل المركز الثالث بالدوري امس الثلاثاء عبر موقعه الرسمي انهاء تعاقده بالتراضي مع المدير الفني للفريق رود كرول .
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