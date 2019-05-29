شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك .. كم هدف سُجل ببطولة أمم أفريقيا 1986 بمصر ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجلت بطولة 1986 التي أقيمت في مصر رقم جيد من حيث عدد الأهداف المسجلة حيث سُجل 31 هدف في البطولة التي حققت لقبها مصر.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين ، كان أجيرى اختار قائمة ضمت 25 لاعبا للانضمام إلى معسكر المنتخب فى برج العرب بالإسكندرية يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من الشهر ذاته استعدادا لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.