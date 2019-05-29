تعرف علي بديل مدرب برشلونة “أرنستو فالفيردي”بعد رحيله

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز في كل مكان علي وجه الأرض، يسعدنا أن نكون معكم من خلال هذا التقرير عن رحيل مدرب فريق برشلونه الأسباني ،أرنستو فالفيردي”، والتي تشير التقارير الصحفية أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي علي إقالت المدرب خلال 48 ساعة علي الأكثر، وأن البحث جاري علي بديل المدرب رغم دعم ميسي الكبير للمدرب .

نادي برشلونة الكبير يهتم بأخباره الملايين في مختلف دول العالم وخاصةً في منطقتنا العربية، التي يعشق معظمها هذا النادي العريق صاحب الإنجازات المحلية والقارية، لذلك فتغير مدربه من أهم الأخبار التي يحرص علي متابعتها عشاق النادي الكتلوني.

Advertisements

تعرف علي توقعات الصحف الرياضية لرحيل المدرب أو بقاؤه

تضاربت التقارير الصحفية حول بقاء المدرب الكتلوني أو رحيله، فقالت صحيفتا “موندو ديبورتيفو، و دياريوسبورت”، أن فالفيردي سيرحل عن الفريق ولن يقود البارسا في الموسم القادم، بينما ذكرت صحف”كادينا سير، و كادينا كوبيه،و أونداسيرو”، أن المدرب يلقي دعم من الإدارة والاعب ميسي ولن يترك الفريق.

تعرف علي المدرب الجديد لفريق برشلونة الأسباني

بعد خروج النادي الكتلوني من دوري أبطال أوروبا المهين، علي يد ليفربول الأسباني وخسارته بأربع أهداف نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة، تمسك رئيس النادي بارتو ميو وأيضاً النجم الكبير ليونيل ميسي بالمدرب، ولكن جاءت خسارة نهائي كأس إسبانيا أمام فريق فالينسيا، لتضع الإدارة في موقف ضعف أمام الجماهير الغاضبة والمطالبة برحيل المدرب عن قيادة الفريق الموسم القادم، ومن أبرز المرشحين لقيادة البارسا المدرب “روبيرتو مارتينيز” المدير الفني الحالي لمنتخب بلجيكا، والحاصل مع المنتخب علي المركز الثالث في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا.