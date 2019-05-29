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الأهلي يحدد موقفه من مباريات الدوري والكأس في جلسة طارئة السبت

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كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة، يوم السبت المقبل، برئاسة محمود الخطيب إستكمالًا لإجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الماضي، وذلك لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس.

وكان مجلس إدارة النادي في اجتماعه الطارئ، مساء الجمعة الماضية، برئاسة محمود الخطيب، قد استعرض موقف الأهلي من المواعيد الخاصة ببقية مباريات الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا وناقش...

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