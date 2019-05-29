مذبحة في الزمالك.. 7 لاعبين في قائمة الراحلين

كتب: حسن مظهر الدسوقي

نجح فريق الزمالك في الفوز ببطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ركلات الترجيح، في مباراة كبيرة للطرفين أقيمت على ملعب برج العرب بحضور أكثر من 70 ألف مشجع.

المباراة شهدت غياب 5 لاعبين يقتربون من الرحيل عن القلعة البيضاء، وفي السطور التالية نستعرض لكم أسماء 7 لاعبين تحت مقصلة الرحيل عن الزمالك:

أحمد مدبولي

استبعد السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك أحمد مدبولى من حساباته منذ بداية الموسم، وهو الأمر الذى أغضب اللاعب بشدة، وجعله خارج قائمة الفريق دائمًا، حيث تغيب عن...