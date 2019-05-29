إيمري يركز على اللقب .. و ساري يبدي حبه للكرة الإنكليزية

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في ما يأتي أبرز النقاط التي وردت في المؤتمرين الصحافيين لكل من أرسنال وتشلسي الإنكليزيين الثلاثاء، عشية لقائهما في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم في باكو:

- أرسنال -

* المدرب الإسباني أوناي إيمري "لدينا هدفان، الأول وهم الأهم هو إحراز اللقب (...) كل لقب مهم جدا بالنسبة الى فريق مثل أرسنال أو تشلسي، في إنكلترا وأيضا في أوروبا"، علما بأن الفريق يسعى للقب لضمان المشاركة في دوري الأبطال في الموسم المقبل، بعدما حل خامسا في ترتيب الدوري الإنكليزي، خارج المراكز الأربعة الأولى المؤهلة.

وبشأن احتمال مشاركة الحارس المخضرم التشيكي بتر تشيك كأساسي ضد فريقه السابق تشلسي، في ظل التقارير عن عزمه الاعتزال بعد المباراة والعودة الى الفريق الأزرق في منصب إداري، قال إيمري "يمكنني التحدث كثيرا عن بتر تشيك، لكن فوق كل شيء هو رجل رائع، محترف رائع (...) ستكون مباراته الأخيرة غدا لأنه سينهي مسيرته، وأريد أن أحقق أمرا مهما بالنسبة إليه، أكان يلعب أم لا".

* لاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا، بشأن غياب زميله الأرميني هنريك مخيتاريان نظرا للتوترات السياسية بين بلاده وأذربيجان "هو مهم جدا بالنسبة إلينا، على أرض الملعب وخارجها، ونريد أن نمنحه كأسا غدا".

وأضاف بشأن سعي الفريق للعودة الى دوري الأبطال بعد غياب لموسمين "بالنسبة الى ناد مثل أرسنال، علينا أن نكون في دوري الأبطال. مباراة الغد رائعة ومهمة لأننا نريد أن نمنح أنفسنا والمشجعين والنادي، فرصة العودة الى دوري الأبطال".

وتابع "أعتقد أنه اذا نظرنا الى الموسم، ربما كنا نستحق أن نكون ضمن الأربعة الأوائل (في إنكلترا). لكن هذه مباراة كبيرة، نهائي، يمكننا أن نحصل على لقب وأن نعود الى دوري الأبطال".

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- تشلسي -

* المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري الذي تشير التقارير الى قرب رحيله عن النادي لتولي تدريب يوفنتوس بطل إيطاليا "أريد أن أفكر فقط بالنهائي. لدي عقد مع تشلسي لمدة عامين (ينقضي العام الأول بنهاية الموسم)، لذا قبل أي شي آخر سأتحدث الى تشلسي، لكن الآن ليس الوقت لذلك".

وشدد ساري على أن موسمه الأول مع النادي اللندني، والذي قاده خلاله الى المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز وتاليا المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، كان ناجحا. وأوضح "بالنسبة إلي في بداية الموسم كان الأمر صعبا جدا لأفهم لاعبيّ، لأفهم الذهنية، لكن بعد شهر صعب في كانون الثاني/يناير، في شباط/فبراير بدأ اللاعبون بالتبدل".

وأضاف "في هذه اللحظة أحبهم لأنني أتمتع بـ22 رجلا مذهلا ولاعبين رائعين، لذا أنا سعيد معهم وبالطبع علي أن آخذ ذلك في الاعتبار للمستقبل، وعلي أيضا أن آخذ في الاعتبار أنني أحب كرة القدم الإنكليزية، أحب الدوري الإنكليزي الممتاز".

واعتبر ساري أن الفوز بلقب يوروبا ليغ، والذي سيكون أول لقب كبير في مسيرته، سيحول موسما "جيدا جدا" الى آخر "مذهلا".

* المدافع الإسباني سيزار أسبيليكويتا قائد تشلسي "مررنا بفترات صعود وهبوط، لكن بسبب فترات الهبوط أصبحنا أقوى، بنينا مجموعة قوية وهذا أحد الأسباب التي مكنتا من أن نكون هنا الليلة (...) أعتقد أننا جميعا نستحق أن نقدم مباراة جيدة غدا، أن نلعب من قلبنا، أن نقدم كل شيء".

وأشار الى أن فريقه خسر نهائي كأس الرابطة المحلية بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي "بطريقة سيئة الحظ، لذا غدا لدينا فرصة جيدة لنكون سعداء جميعا مع المدرب".