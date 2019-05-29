شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. إيقاف الدورى 3 يونيو و 4 مباريات بعد أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الأندية بتوقف الدورى يوم 3 يونيو رسمياً بسبب الأجندة الدولية واستعداد المنتخب الأول لبطولة أمم أفريقيا 2019، التى تنطلق 21 يونيو المقبل.

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى تصريحات لقناة TIME SPORTS ، يوم 3 يونيو سيتوقف الدورى الممتاز على أن يتم استئنافه بعد إنتهاء أمم أفريقيا يوم 19 يوليو، خاصة بعد رفض الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى تأجيل المعسكر المقرر إنطلاقه 6 يونيو، وتم إبلاغ الأندية بذلك.

وأضاف رئيس المسابقات أنه سيتم إقامة 4 مباريات بعد بطولة أمم أفريقيا وهى الأهلى والمقاولون العرب، الزمالك والجونة أو حرس الحدود، الزمالك والإسماعيلى، الأهلى والزمالك.