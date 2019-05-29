شكرا لقرائتكم خبر عن الكورة فى ملعبك.. ياسر ريان: أنا أسرع من صلاح والدورى مليان منشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ياسر ريان نجم الأهلى السابق، العديد من الكواليس والأسرار خلال استضافته ببرنامج "الكورة فى ملعبك". وأكد ياسر ريان أحد أسرع اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية، أن سرعته تفوق سرعة الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الأول ونادى ليفربول الانجليزى.

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