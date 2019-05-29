شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يعود لتدريبات الزمالك الجماعية ومران فردى لـ" كهربا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عماد السيد حارس مرمى الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه المقامة حاليا بملعب حلمى زامورا فى ميت عقبة، وتواجد عماد السيد بصحبة زملائه فى التدريبات التكتيكية للزمالك اليوم فى إطار الاستعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل فى الدورى المصرى الممتاز.

فيما أدى الثلاثى محمود عبد الرحيم جنش وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف حراس الزمالك، تدريبات فنية تحت قيادة السويسرى توماس جروتر مدرب حراس المرمي وجاء المران خفيفا بالكرة وبعض الجمل التكتيكية. وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى اليد خلال مشاركته فى مباراة الزمالك والداخلية بالدورى الممتاز ليغيب عن تدريبات فريقه من وقتها وحتى الآن. Advertisements

فيما خاض محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق مرانا خفيفا فى الملعب قبل أن يتوجه للجيمانيزيوم لخوض تدريبات منفردة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل، على ستاد بترو سبورت.

وسمح الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس، بعدم المشاركة في التقسيمة خلال التدريبات اليوم، وأن يخوض تدريبات منفردة فى الجيم.