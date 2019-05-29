شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجماهير تثنى على طريقة بيع التذاكر قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة TIME SPORT تقرير عن أراء الجماهير فى كيفية الحصول علىFAN ID والتذاكر الخاصة ببطولة أمم أفريقيا 2019، عن طريق " تذكرتي ".

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وأثنى عدد من الجماهير على طريقة بيع التذاكر وسرعة الحصول عليها وانتهاء زمن التأخر فى الحصول على التذاكر والذى كان يصل لساعات.