شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة لراغبى حضور مباريات أمم افريقيا من "تذكرتى" بالسويس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه كريم إبراهيم مدير فرع "تذكرتي" بالسويس، بعض النصائح لراغبى حضور مباريات كأس الأمم الأفريقية، بالمجموعة الخامسه التى تقام بالسويس فى يونيو القادم.

وقال كريم إنه يجب تسجيل بيانات المشجع بشكل صحيح مع صورة شخصية بالوضعية الصحيحة على موقع الشركة ثم الانتظار لحين التحقق من البيانات والرد برسالة من الشركة ومن ثم التوجه لأقرب منفذ " تذكرتى " التى تتيح شراء تذاكر مباريات جميع المباريات فى آى ملعب من ملاعب البطولة، مع ضرورة حجز تذكرة على الأقل لاستخراج بطاقة المشجع .

وعن امتياز المرافق، أشار مدير منفذ منطقة السويس أن الأطفال من سن 3 حتى 16 سنة يجب تسجيل بياناتهم على بطاقة المشجع Fan ID ولى الأمر و استلام تذكرتهم من المنفذ.

وأشار إلى أن حركة الشراء بالسويس ستشهد إقبالا أكثر خلال الأيام القادمة بعد تفعيل بياناتهم عبر موقع تذكرتى وأنهم بشكل يومي يستقبلون الكثير من الاستفسارات حول إجراءات استخراج بطاقة المشجع Fan ID .

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يذكر أن المجموعه الخامسه تضم منتخبات تونس و انجولا و مالي وموريتانيا وتقام على استاد السويس الجديد .