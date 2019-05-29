شكرا لقرائتكم خبر عن تعّثر مفاوضات الإسماعيلى مع رود كرول .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعثّرت مفاوضات الهولندى رود كرول المدير الفنى للصفاقسى التونسى مع النادى الإسماعيلى، وقال مصدر مقرب من المدرب الهولندى، إن الفترة الماضية شهدت دخول الدراويش فى مفاوضات جادة مع كرول قبل أن تنقطع بشكل مفاجيء، وهو ما وصفه بـ"أسلوب الغير احترافى".
وقال المصدر: يمتلك كرول الآن بعد رحيله عن الصفاقسى التونسى عدة عروض من فرق قوية بجانب الإسماعيلى على رأسها اورلاندو الجنوب أفريقى.
وأعلن الصفاقسى التونسى الذى يحتل المركز الثالث بالدورى، أمس الثلاثاء، عبر موقعه الرسمى انهاء تعاقده بالتراضى مع المدير الفنى للفريق رود كرول .
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