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ناصر ماهر يغيب عن مران الأهلى بسبب وفاة والده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب ناصر ماهر لاعب الأهلى، عن مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بسبب وفاة والده. 

وحصل اللاعب على إذن للغياب عن مران الفريق وأدى الأهلى مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

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كان محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي قد نعوا ببالغ الحزن والأسى والد ناصر ماهر، الذى يُعد أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادى الأهلى وتمت إعارته لناديي بتروجت وسموحه لإكسابه مزيد من الثقة فى أداء المباريات وهو ما نجح فيه ليعود فى بداية الموسم الحالى إلى القلعة الحمراء.

 

 

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