شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تتقدم بالتماس للكاف لرفع الإيقاف عن جهاد جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، التقدم بالتماس إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه لمدة ستة أشهر على الحكم الدولى المصرى جهاد جريشة بعد إدارته لذهاب الدور النهائى لأبطال الدورى الأفريقى.

وأكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام، أن الاتحاد المصرى قرر اتخاذ هذه الخطوة ثقة فى موقف حكمه الدولى المشهود له بالكفاءة ليس على المستويين المحلى والإقليمى فقط ولكن على المستوى الدولى أيضا، حيث شارك جريشة فى إدارة أكثر من بطولة عالمية توجها بكأس العالم الأخيرة.

أضاف رئيس لجنة الحكام المصرية أن الاتحاد المصرى لكرة القدم على ثقة بأن الاتحاد الأفريقى ولجنة حكامه سينظرون بعين الاعتبار للالتماس المقدم من جانبنا، لا سيما أنه يعتمد على أسس موضوعية في مطالبتنا بإلغاء هذا القرار، وأن هذه الأسس تؤكد على أن جهاد جريشة قد أدار المباراة بكفاءة وشجاعة ونزاهة، ولم تكن هناك أخطاء من جانبه تستحق أن توقع عليه مثل هذه العقوبة.