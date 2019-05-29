طلائع الجيش يهزم سبورتنج 29 / 28 فى الدورة الثلاثية لتحديد بطل سوبر اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى طلائع الجيش، على نظيره سبورتنج بنتيجة 29 /28، فى ثان أيام الدورة الثلاثية لتحديد بطل السوبر . انطلقت الدورة الثلاثية لتحديد بطل السوبر أمس الأول الإثنين، بلقاء الأهلى وسبورتنج والذى شهد فوز الأخير 21 /19 . بينما يشهد ختام الدورة اليوم الأربعاء، لقاء بين طلائع الجيش والأهلى فى العاشرة مساءً أيضًا، حيث تقام المسابقة بحضور حاملى بطاقات الاتحاد.

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