شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك الثلاثاء 28 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، الثلاثاء الموافق 28/ 5/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها انطلاق معسكر المنتخب بدون لاعبى الزمالك وبيراميدز، وجروس يكتب رسالة وداع الزمالك بعد مواجهة الإنتاج.

انطلاق معسكر المنتخب بدون لاعبى الزمالك وبيراميدز

تأكد تأخر انضمام لاعبى الزمالك وبيراميدز لمعسكر المنتخب الوطنى الأول الذى ينطلق يوم 6 يونيو المقبل، استعدادا لأمم أفريقيا 2019.

اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى بالدورى

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها بعد الخميس في الدوري الممتاز.

30 مليون جنيه تُنعش خزينة الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

Advertisements

تنتعش خزينة نادى الزمالك بـ30 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان بنتيجة 5/ 3 بركلات الترجيح، فى مباراة إياب نهائى البطولة، التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على استاد برج العرب، وسط حضور جماهيرى يقرب من الـ60 ألف مشجع، حيث انتهى الوقت الأصلى من المباراة بتقدم الزمالك بهدف أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء، ليصبح الفريقان متعادلين بعد أن كان نهضة بركان فائزًا بهدف فى مباراة الذهاب بالمغرب.

هل يكتب جروس رسالة وداع الزمالك بعد مواجهة الإنتاج؟

باتت أيام السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، داخل القلعة البيضاء معدودة، خاصة فى ظل انتهاء تعاقده رسميًا يوم 31 من الشهر الحالى، وبالتحديد بعد مواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

"كاف" يبحث معاقبة فوزي لقجع بعد الاعتداء على حكم الكونفدرالية

طلبت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" شريط مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، الذي أقيم مساء الأحد الماضى باستاد برج العرب، للإطلاع على اللقطات التي أعقبت إطلاق حكم اللقاء باملاك تسيمبا صافرته معلنًا انتهاء اللقاء بفوز الزمالك بالكأس وتحديدًا اللقطات التى ظهر خلالها رئيس بعثة نهضة بركان عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب يحاول الاعتداء على الحكم وكل ما يقف حائلاً بينه وبين الوصول لباملاك بداعى تعرض الفريق المغربي لظلم تحكيمي.