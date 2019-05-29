أجاي وحمودى يشاركان فى مران الأهلى بعد التعافى من "الكدمات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتظم ثنائى الاهلى جونيور أجاى وأحمد حمودى فى مران الفريق الذى أقيم اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش.
واشتكى أجاى وحمودي، من كدمات فى نهاية مران الفريق الذى أقيم اليوم، وخضعا إلى فحص طبى قبل المران وشاركا فى التدريبات بصورة طبيعية بعد الاطمئنان على حالتهما.
وواصل الأهلى تدريباته على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدنى وتدريبات الكرة.
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