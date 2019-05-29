النشرة الرياضية| إيقاف جهاد جريشة.. وقرار حاسم بشأن أزمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019، والتي جاء على رأسها إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة.
كلوب يتحدث عن.. إصابة صلاح في نهائي الموسم الماضي.. واستغلال الفرصة الثانية
رسمياً.. تشافي مديراً فنيا للسد القطري
تقرير: صلاح رابع أغلى لاعب بالعالم.. وريال مدريد يزيح يونايتد من الصدارة
المسابقات ترفض طلب الزمالك.. وتؤكد: لا تعديلات على مواعيد الدوري
لضعف الأداء .. الاتحاد الأفريقي يقرر إيقاف "جريشة" لمدة 6 أشهر
#جهاد_جريشة يتصدر تويتر.. ورسائل دعم للحكم بعد إيقافه من كاف
اتحاد الكرة يتقدم بالتماس لرفع الإيقاف عن جهاد جريشة
يغيب لـ6 أشهر.. تقارير تونسية: الكشف الطبي أثبت إصابة كوليبالي بقطع في الأربطة
رسميا.. الوداد يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع جهاد جريشة
آل الشيخ يعلن رحيل دياز.. ويحدد 4 معايير لاختيار المدرب الجديد لبيراميدز
رسميا.. الأهلي يحدد موقفه من الدوري والكأس في اجتماع طارئ
جلسة حاسمة تحدد مصير جروس مع الزمالك
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