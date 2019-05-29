لجنة المسابقات تحدد 4 مباريات للدوري بعد كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن هناك 4 مباريات في النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز ستلعب بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الفترة من 21 يونيو المقبل حتى 19 من شهر يوليو.

وقال حسين، في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورتس" صباح الأربعاء: "أعطينا فرصة كبيرة خلال الفترة الماضية لحل أكثر من أزمة في الدوري، وحذّرت كثيرًا من التوقف من أجل مصلحة المنتخب الوطني".

وأضاف: "تمسك الجهاز الفني للمنتخب بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل، ولذلك لم نعتمد التصور الجديد لجدول الدوري المصري، بعد رفض المدرب المكسيكي خافيير أجيري تأجيل المعسكر".

وتابع: "أبلغت الأندية بعدم وجود تعديلات على مواعيد الدوري وتقرر استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، لتظل المباريات قائمة في موعدها يومي 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل".

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وأوضح: "كان من الصعب إنهاء مسابقة الدوري قبل كأس الأمم نظرًا لارتباط ذلك الأمر بمشاركة الزمالك في البطولة الكونفدرالية، وإذا كان الأهلي نجح في استكمال مشواره في أبطال إفريقيا فسيكون له مؤجلات أيضا".

وأشار حسين إلى أن المباراة الثانية للزمالك قبل أمم إفريقيا، سيتحدد طرفها بين الجونة أو حرس الحدود بناءً على نتيجة مباراة الأخير أمام بيراميدز، التي تم نقلها إلى ملعب جهاز الرياضة العسكري والمحدد لها يوم الخميس المقبل.

وأتم رئيس لجنة المسابقات تصريحاته بالإشارة إلى إقامة أربع مباريات للدوري بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية، كالتالي: الأهلي والمقاولون العرب، الزمالك والجونة أو حرس الحدود، الزمالك والإسماعيلي، الأهلي والزمالك.

وسيعود الزمالك للمنافسة في الدوري يوم الخميس المقبل بمواجهة الإنتاج الحربي، بعد انشغال أبناء ميت عقبة في الفترة الأخيرة بالمشاركة في الكونفدرالية، التي حصدوا لقبها للمرة الأولى في تاريخ النادي أمام نهضة بركان المغربي.

يُذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة بعد خوض 32 مباراة، فيما يأتي منافسه على اللقب الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز، ويتبقى للفريق الأبيض خمس مباريات في المسابقة.