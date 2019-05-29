جلسة حاسمة تحدد مصير جروس مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، جلسة مع مجلس إدارة النادي في الساعات المقبلة لحسم إمكانية تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض.

وعلم الخليج 365 أن رئيس الزمالك سيجتمع بجروس في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء، بعدما كان من المقرر لها مساء أمس الثلاثاء.

Advertisements

وينتهي عقد جروس مع الزمالك يوم 31 مايو الجاري، لكنه سيقود الفريق الأبيض في آخر مباراتين بالدوري قبل كأس أمم إفريقيا"، وفقًا لتصريحات تلفزيونية لمحمد حبشي وكيل المدرب.

وكان رئيس الزمالك أعلن رحيل كريستيان جروس عقب الفوز ببطولة الكونفدرالية بركلات الترجيح على حساب نهضة بركان المغربي.

يذكر أن الزمالك سيلعب يوم الخميس المقبل أمام الإنتاج الحربي، قبل خوض مباراة أخرى لم يتحدد طرفها أمام حرس الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو المقبل.