اتحاد الكرة يتقدم بالتماس لرفع الإيقاف عن جهاد جريشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم بالتماس لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طريق لجنة الحكام لرفع الإيقاف عن الجكم الدولي المصري جهاد جريشة الذي أدار ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن إيقاف جهاد جريشة لمدة ستة أشهر بسبب أداء الحكم المصري في مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في المغرب التي انتهت (1-1).

Advertisements

وفي بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام:"قمنا بهذه الخطوة نظراً لثقتنا في حكمنا الدولي المشهود له بالكفاءة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".

وأضاف عبد الفتاح:"نثق في أن الاتحاد الإفريقي ولجنة حكامه سينظرون بعين الاعتبار إلى الالتماس الذي سنتقدم به، خاصة أننا نستند على أسس موضوعية في مطالبتنا بهذا القرار".

وأنهى رئيس لجنة الحكام:"جهاد جريشة أدار مباراة الوداد والترجي في المغرب بكفاءة وشجاعة ونزاهة، لم تكن هناك أخطاء من جانبه تستحق أن توقع عليه مثل هذه العقوبة".