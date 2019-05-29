رسميا.. الأهلي يحدد موقفه من الدوري والكأس في اجتماع طارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد جلسة طارئة السبت المقبل، لتحديد الموقف النهائي بشأن مباريات الدوري والكأس.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أكدت اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي نية لتعديل مباريات الدوري بسبب موعد معسكر منتخب مصر، والكشف عن مباريات كأس مصر يوم الأربعاء.

وجاء بالموقع الرسمي للأهلي بيانا على النحو التالي:

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يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة يوم السبت المقبل، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، استكمالًا لاجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الماضي.

وذلك، لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس.

ويستعرض المجلس الموقف كاملًا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.

وسبق وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا رسميا بشأن رفضه لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد كأس الأمم الأفريقية 2019.