تغلب فريق كرة اليد بنادي طلائع الجيش ، على نظيرة سبورتنج بنتيجة 29-28، ضمن منافسات الدورة الثلاثية الفاصلة لتحديد بطل بطولة السوبر للمحترفين لموسم 2018-2019، في المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة الدولية للشباب والرياضة ب6 أكتوبر . 2018-2019، في المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة الدولية للشباب والرياضة ب6 أكتوبر . وبهذه النتيجة يتم تأجيل حسم بطل بطولة السوبر، لمباراة الغد التي ستجمع بين الأهلي، وطلائع الجيش . يذكر أن سبورتنج فاز على الأهلي، أمس الأثنين بنتيحة 21-19، في إطار إفتتاحية الدورة الفاصلة لتحديد بطل المسابقة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يهزم سبورتنج ببطولة السوبر لليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.