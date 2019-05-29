دافع إسلام الشاطر المذيع بقناة الأهلي عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر مؤكداً أن الحديث أن عبد الحفيظ يفتقد النجومية أمر مثير للضحك.

وقال الشاطر عبر قناة الأهلي:" سيد عبد الحفيظ كان يفتقد النجومية أمر مثير للضحك.وقال الشاطر عبر قناة الأهلي:" سيد عبد الحفيظ كانلاعباً عظيماً وإدارياً يعرف جيداً كيف يدافع عن حقوق ناديه ، عبد الحفيظ الذي يفتقد النجومية حقق بطولات أكثر من أندية حصدت 12 دوري طوال تاريخها".

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كانت هذه تفاصيل خبر إسلام الشاطر مدافعًا عن سيد عبد الحفيظ: لديه بطولات أكثر من أندية أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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