إسلام الشاطر يهاجم حكم مباراة الزمالك ونهضة البركان بسبب جنش

أكد إسلام الشاطر ، المذيع بقناة الأهلي ، أنه يجب معاقبة الإثييوبي باملاك تسميبا حكم لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد خطأه الواضحبعدم طرد محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق الأبيض.
وقال الشاطر عبر قناة الأهلي:" كيف يصدر قرار إيقاف جهاد جريشة الحكم المصري بعد
وأشار إلى أن الأهلي تعرض لظلم تحكيمي فادح في البطولات الأفريقية ولم يتحرك أحد لمساندته.
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