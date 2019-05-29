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إسلام الشاطر يهاجم حكم مباراة الزمالك ونهضة البركان بسبب جنش

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أكد إسلام الشاطر ، المذيع بقناة الأهلي ، أنه يجب معاقبة الإثييوبي باملاك تسميبا حكم لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد خطأه الواضح

بعدم طرد محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق الأبيض.

وقال الشاطر عبر قناة الأهلي:" كيف يصدر قرار إيقاف جهاد جريشة الحكم المصري بعد

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4 أيام فقط من لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وبهذه السرعة ولماذا لم يتحرك اتحاد الكرة للدفاع عن جريشة؟".

وأشار إلى أن الأهلي تعرض لظلم تحكيمي فادح في البطولات الأفريقية ولم يتحرك أحد لمساندته.

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