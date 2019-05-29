تركي آل شيخ: لدينا أكثر من مدرب مرشح لخلافة رامون دياز

أكد تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز أن النادي لديه أسماء كثيرة من المدربين المميزين المرشحين بقوة من أجل خلافة الأرجنتيني رامون دياز.
وكان دياز أعلن رحيله عبر حسابه على موقع التواصلالإجتماعي "تويتر"، وشكر النادي وإدارة النادي ومالكه على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.
وقال تركي أن النادي أمامه أكثر من مدرب مميز و أبدوا
وكتب على صفحته الشخصية قائلًا: "محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة، عندي ٢٣ CV كلهم موافقين، وكل واحد منهم احسن من الثاني وليه ميزه".
وتابع: "احترت، من المناسب لـالدوري المصري وضغطه وجدولته و الموسم القادم بطولة افريقية".
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