يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة يوم السبت المقبل برئاسة الكابتن محمود الخطيب إستكمالًا لإجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الماضي وذلك لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن يوم الجمعة الماضي وذلك لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأنالمواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس. ويستعرض المجلس الموقف كاملًا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاهلي يستكمل اجتماعه الطارئ بخصوص جدول الدوري السبت القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.