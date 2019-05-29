شاهد.. كوريا الجنوبية تحقق فوز صعب على حساب منتخب جنوب أفريقيا

نجح منتخب كوريا الجنوبية، في تحقيق الفوز علي حساب نظير منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش ضمن الجوالة الثاني من كاس العالم للشباب ببولندا. مييسكي فتيشاش ضمن الجوالة الثاني من كاس العالم للشباب ببولندا. سجل هدف اللقاء هيون وو كيم في الدقيقة 68، وبتلك النتيجه يكون منتخب كوريا الجنوبية حصد أول ثلاثة نقاط، ليحتل بها المركز الثاني في ترتيب المجموعه السادسة، بينما تجمد رصيد منتخب جنوب أفريقيا فى المركز الأخير بدون نقاط. Advertisements شاهد الفيديو..

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