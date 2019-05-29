فقرة تأهيل خاصة لعماد السيد

خاض عماد السيد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فقرة تأهيلية تحت قيادة الدكتور عمرو المطراوي بسبب إصابة اليد التي يعاني منها، وذلك بعد أن خاض المطراوي بسبب إصابة اليد التي يعاني منها، وذلك بعد أن خاضجزءا من تدريبات الكرة مع الفريق خلال التدريبات اليوم على ملعب النادي. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز الخميس المقبل.

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