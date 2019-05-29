الإيطالي "ساري" ينفي الرحيل عن تشيلسي من أجل تدريب يوفنتوس



أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا نية للرحيل عن تدريب الفريق الكروي في الموسم المقبل، بعد الأنباء التي تناثرت حول مفاوضات يوفنتوس معه لخلافة أليغري.



جاءت تصريحات ساري في مؤتمر صحفي، قبل مباراة تشيلسي أمام أرسنال غدًا الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).



وقال ساري، الثلاثاء، "تركيزي فقط على النهائي، لدي عقد هنا لمدة عامين آخرين"، وذلك ردًا على تفاوض يوفنتوس الإيطالي معه لتولي المسؤولية الفنية للفريق الكرويفي الموسم المقبل.



وتغزل في لاعبه البلجيكي ايدين هازارد قائلًا "مشاهدته تمثل متعة للجميع، واحد من بين الأهم في أوروبا، لكن يمكنه أن يتطور، مشكلته أنه يمل سريعًا في التدريبات لأنه يجد كل شيئ سهل مما يعيق تطوره، للأسف موهبة كبيرة لكن بإمكانها أن تصبح أفضل بكثير".



واختتم ساري تصريحاته بالقول "سوف أفكر في المستقبل، حقيقة لقد أحببت الكرة الإنجليزية وأجواء البريميرليغ، لا أود الرحيل عن تشيلسي". المصدر: وكالات

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