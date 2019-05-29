الأسباني "تشافي" مدرباً لنادي السد القطري الموسم المقبل

أعلن نادي السد بطل الدوري القطري عن تعيين النجم الإسباني تشافي مدرباً للفريق الأول ابتداء من الموسم المقبل.



وخاض تشافي آخر مباراة له كلاعب في السد قبل نحو أسبوع ضد برسيبوليس الإيراني في ختام الدور الأول من دوري أبطال آسيا.



وجاء تعيين تشافي خلفاً للمدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا.



وذكر السد على حسابه في تويتر أن الفريق سيخوض معسكره الإعدادي في برشلونة وتحديداً في جيرونا التي تبعد 100 كم عنها في الفترة من 14 يوليو حتى 29 يوليو بمشاركة كل اللاعبين على أن يكون هناك تجمع قبلها بإسبوع في برشلونة للمحترفين واللاعبين غير الدوليين.



وأكد النادي أن تشافي سيبدأ مهامه مع طاقمة الذي يضم سيرجيو اوريول، إيفان توريس، أوسكار هيرنانديز، جوزيه مانويل ، ديفيد باراتس، انتونيو لوبو ، سيرجيو غارسيا، انتونيو ترامولاس. المصدر: بي إن سبورت

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