رياضة | أول تعليق من جهاد جريشة بعد قرار إيقافه 6 أشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من جهاد جريشة بعد قرار إيقافه 6 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الحكم جهاد جريشة على قرار إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على خلفية أحداث مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك عبر صفحة جريشة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث أكد أنه لم يصدر منه أي تصريح لأي صحيفة أو مجلة أو موقع الكتروني نظرا للاحترافية التي يتبعها "جريشه" في سياسة عدم الرد لاحترامه للاتحاد الإفريقي ولجنة حكامه.

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تأتي تلك الكلمات من جريشة بعدما نشر عدد من المواقع بأن "جريشة" قد تلقي رسائل من أعضاء لجنة حكام الكاف يهنئونه على تالقه في المباراة النهائية".