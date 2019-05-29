رياضة | عاجل.. أول رد فعل من اتحاد الكرة على إيقاف جهاد جريشة 6 أشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من اتحاد الكرة على إيقاف جهاد جريشة 6 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم التقدم بالتماس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بعد إدارته لذهاب الدور النهائي لأبطال الدوري الأفريقي.

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وأكد الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام أن الاتحاد المصري قرر اتخاذ هذه الخطوة ثقة في موقف حكمه الدولي المشهود له بالكفاءة ليس على المستويين المحلي والإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا ، حيث شارك جريشة في إدارة أكثر من بطولة عالمية توجها بكأس العالم الأخيرة.

أضاف رئيس لجنة الحكام المصرية أن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة بأن الاتحاد الأفريقي ولجنة حكامه سينظرون بعين الاعتبار للالتماس المقدم من جانبنا ، لا سيما أنه يعتمد على أسس موضوعية في مطالبتنا بإلغاء هذا القرار، وأن هذه الأسس تؤكد على أن جهاد جريشة قد أدار المباراة بكفاءة وشجاعة ونزاهة ، ولم تكن هناك أخطاء من جانبه تستحق أن توقع عليه مثل هذه العقوبة.