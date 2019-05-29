رياضة | رسالة جروس للاعبي الزمالك بشأن أزمة تأجيل مباريات الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة جروس للاعبي الزمالك بشأن أزمة تأجيل مباريات الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم بملعب النادي بجلسة بين كريستيان جروس واللاعبين في منتصف الملعب تحدث خلالها عن الفترة المقبلة واستعدادات الفريق لمباريات الدوري الممتاز.

وطالب جروس اللاعبين، بضرورة التركيز في لقاء الإنتاج وعدم شغل أنفسهم بالحديث عن تأجيل أي مباريات في الدوري وأنهم يجب أن يكونوا مستعدين للعب في أي ظروف.

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ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز الخميس المقبل.