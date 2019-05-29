رياضة | عاجل.. رئيس برشلونة يصدم الجماهير بشأن المدرب القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس برشلونة يصدم الجماهير بشأن المدرب القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم جوسيب ماريا بارتيمو رئيس نادي برشلونة مستقبل الإسباني أرنستو فالفيردي من تدريب الفريق في الموسم المقل.

وأعلن بارتيمو بأن فالفيردي هو من سيقود الفريق في الموسم المقبل، ولا نية لرحيله على الإطلاق.

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وأكد بارتيمو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" :"بارتوميو أكد ثقته بفالفيردي و دعمه له للاستمرار لعام آخر.

وخسر برشلونة السبت الماضي لقب كأس ملك إسبانيا بعد سقوطه أمام فالنسيا بهدف مقابل هدفين، حيث اكتفى بالتتويج بلقب واحد فقط هذا الموسم وهو الدوري الإسباني "الليجا".