رياضة | الأهلي يحدد موقفه من مباريات الدوري والكأس في جلسة طارئة السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد موقفه من مباريات الدوري والكأس في جلسة طارئة السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة يوم السبت المقبل برئاسة الكابتن محمود الخطيب إستكمالًا لإجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الماضي.

وتأتي جلسة مجلس الأهلي لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس.

ويستعرض المجلس الموقف كاملًا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.