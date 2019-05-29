رياضة | تركي آل الشيخ: محتار في اختيار مدرب بيراميدز الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: محتار في اختيار مدرب بيراميدز الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب تركي آل شيخ، مالك نادي بيراميدز، عن حيرته في اختيار المدير الفني الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً للمدرب رامون داياز.

وكتب آل شيخ عبر حسابه الرسمي على فيس بوك " محتار في اختيار مدرب بيراميدز السنة المقبلة.. عندي 23 CV كلهم موافقين.. وكل واحد منهم أحسن من التاني وله ميزة.. احترت.. من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدوله والموسم المقبل بطولة إفريقية".

الجدير بالذكر أن دياز المدرب الحالي قد ألمح في وقت سابق عن رحيله عن صفوف بيراميدز نهاية الموسم الجاري.