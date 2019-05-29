رياضة | فيرمينيو يقاتل من أجل المشاركة في نهائي الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيرمينيو يقاتل من أجل المشاركة في نهائي الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مهاجم ليفربول الإنجليزي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، من تدعيم فريقه في نهائي دوري الأبطال، السبت المقبل، أمام توتنهام هوتسبر على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

شارك فيرمينو في تدريبات منفردة على هامش التدريب الجماعي لفريقه داخل مركز تدريبات ميلوود في مدينة ليفربول، ليقترب من المشاركة في مواجهة السبت.

على النقيض، تأكد غياب لاعب الوسط الغيني نابي كيتا عن مباراة النهائي، وذلك بسبب إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة الإسباني.

وأقر يورغن كلوب في تصريحاته: "الغائب الوحيد عن اللقاء كيتا، فيرمينو بات يتدرب بشكل طبيعي مع الفريق".