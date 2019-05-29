رياضة | زميل رمضان صبحي على أعتاب الانتقال للدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زميل رمضان صبحي على أعتاب الانتقال للدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من التعاقد مع الأسترالي أرون موي نجم نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري رمضان صبحي، الذي تمت إعارته للأهلي حتى نهاية الموسم.

وذكرت تقارير صحفية، أن النصر السعودي يسعى للتعاقد مع موي، من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية، للحفاظ على لقب الدوري في الموسم القادم والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

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وشهد الموسم الحالي تألقًا كبيرًا للاعب الوسط الإسترالي، رغم هبوط الفريق لبطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

يذكر أن النصر نجح في حصد لقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد صراع كبير مع الهلال حتى الجولة الأخيرة من البطولة.