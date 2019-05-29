رياضة | فرنسا تتأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تتأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور 16 في كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً المقامة في بولندا، بعد فوزه على نظيره منتخب بنما 2-0، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة 5.

تقدم القائد دان أكسيل زاغادو بهدف للديوك الفرنسية في الدقيقة 44، مستغلاً ضربة ركنية نفذها زميله ميكائيل كويسانسي.

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وأضاف كويسانسي الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 52، بعدما تبادل التمريرة مع موسى ديابي قبل أن يسدد في الشباك.

وفاز منتخب فرنسا في مباراته الأولى على السعودية 2-0، فيما تعادلت بنما في المباراة الأولى مع مالي 1-1.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الخامسة بـ6 نقاط، ويحل منتخب بنما في المركز الثالث بنقطة واحدة.