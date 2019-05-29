رياضة | الأرجنتين تهزم البرتغال بمونديال الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنتين تهزم البرتغال بمونديال الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزه الثاني في كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً المقامة في بولندا، وفاز على نظيره البرتغالي 2-0، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة 6.

تقدم أدولف غايش بهدف للأرجنتين في الدقيقة 33، ثم أضاف باتريشيو بيريز الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

واستهل "التانغو" الأرجنتيني مشواره في البطولة بالفوز على جنوب أفريقيا (5-2)، فيما فازت البرتغال في المباراة الأولى على كوريا الجنوبية 1-0.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة 6 بـ6 نقاط، وتحل البرتغال في المركز الثاني بثلاث نقاط.