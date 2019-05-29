رياضة | الأهلي يشهد فطار جماعي بحضور وزير الرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يشهد فطار جماعي بحضور وزير الرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة،مساء اليوم، الثلاثاء، حفل الإفطار السنوي، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.

وشهد الحفل حضور لفيف من المسئولين، يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد كبير من الشخصيات العامة؛ على رأسهم المستشار احمد الزند، وزير العدل السابق، بالإضافة للسادة الإعلاميين، والرياضيين، وقيادات النادي في الفروع الثلاثة.

وحرص الكابتن محمود الخطيب وأعضاء المجلس على استقبال السادة الحاضرين والترحيب بهم؛ في تقليد اعتاد عليه الأهلي في شهر رمضان المبارك.