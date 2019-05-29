الوداد المغربي يطالب الجبلاية بالتحقيق مع جهاد جريشة

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تحرير:أحمد ثروت ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ م

جهاد جريشة

أرسل نادي الوداد المغربي خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، يطالبه فيه بالتحقيق مع الحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لمدة 6 أشهر بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، بين الوداد البيضاوي المغربى والترجى التونسى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء الجمعة الماضى، كما تم استبعاده من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وجاء نص خطاب نادى الوداد كالتالى: "لم يكن الحكم جهاد جريشة فى المستوى المعروف على التحكيم المصرى بل بالعكس أساء إلى صورة الحكام المصريين الدولين الذين يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة العالية فى إدارة المباريات الدولية". وأضاف: "الحكم جهاد جريشة ارتكب أخطاء فادحة في حق نادي الوداد الرياضي بشهادة جميع الأخصائيين

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