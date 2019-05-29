الامارات | دبي تحتفل باليوم العالمي لليوغا 21 يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتفل باليوم العالمي لليوغا 21 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مجلس دبي الرياضي، والقنصلية العامة الهندية بدبي، التعاون لتنظيم الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لليوغا، التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً منذ عام 2015، بالتعاون بين الطرفين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمجلس دبي الرياضي، وجمع أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس، ناصر أمان آل رحمة، مع القنصل العام الهندي في دبي، شري فيبول، والمستشار راهول سريفاستافا، بحضور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، خالد العور.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تنظيم الفعالية مساء 21 يونيو المقبل في حديقة زعبيل، وتوجيه الدعوة لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد للمشاركة في الاحتفالية، التي باتت حدثاً سنوياً مهماً في أجندة الفعاليات الرياضية بدبي.

وأصبحت دبي في صدارة المدن التي تدعم رياضة اليوغا، وتنظيم فعاليات مختلفة على مدار العام، من بينها فعاليات في محمية المرموم الطبيعية، وفي المدينة المستدامة، وفي الصالات والأندية الرياضية، وغيرها من المناطق، إلى جانب تنظيم الاحتفالية السنوية باليوم العالمي لليوغا، التي تم تنظيمها في مناطق مختلفة خلال الأعوام الماضية، بمشاركة الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات والمستويات المهارية في اليوغا من داخل وخارج دولة الإمارات، وأقيمت فعالية العام الماضي في منطقة برج بارك وحديقة زعبيل ومناطق أخرى عدة بدبي، بالإضافة إلى 72 مدرسة خاصة.