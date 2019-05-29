الامارات | نادي الجزيرة يحتفل بإنجازات الألعاب المائية

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الجزيرة يحتفل بإنجازات الألعاب المائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة للألعاب الأخرى، راشد عتيق الهاملي، احتفالية نظمها فريق الألعاب المائية بالنادي (السباحة وكرة الماء)، في ختام الموسم الرياضي.

وقدم الهاملي التهنئة للجهاز الإداري والفني ولاعبي الفرق، على ما قدموه من جهد، وما حققوه من إنجازات على صعيد رياضتي السباحة وكرة الماء، إذ حصدوا لقبين من أصل ثلاثة ألقاب على مستوى الدولة، وثمن جهود اللاعبين، وشدد على أهمية مواصلة تقديم الدعم الكامل لهم، خصوصاً بعد عودتهم للتمرين على مسبحهم الرسمي منذ بداية الموسم.

حضر الاحتفالية عضوا مجلس الإدارة هاشم الفردان وعبدالله عمر مخير، ومشرف الألعاب المائية بنادي الجزيرة، جمعة الغيلاني، ومدربو فرق كرة الماء والسباحة لجميع المراحل العمرية.

بدوره، توجه جمعة الغيلاني بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي على الدعم المتواصل، ليبقى الجزيرة حاضراً في كل المسابقات والمحافل المحلية، وتوجه بدعوة كلِّ من يجيد رياضة السباحة للانضمام إلى «فخر أبوظبي»، وليكون عضواً في فرق الألعاب المائية، خصوصاً المراحل السنية الصغيرة.