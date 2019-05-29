الامارات | المدرب شايفر يبدأ مهمته مع بني ياس يونيو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب شايفر يبدأ مهمته مع بني ياس يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر في نادي بني ياس لـ«الإمارات اليوم»: «إن شركة كرة القدم بالنادي استقرت على التعاقد مع الألماني وينفريد شايفر (69 عاماً)، مديراً فنياً للفريق الأول، خلفاً للكرواتي كرونوسلاف غوريتش، الذي انتهى عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي، وتعذر التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد»، حيث أشار المصدر إلى أن ذلك بسبب مغالاة المدرب الكرواتي في طلباته المالية.

ويبدأ شايفر الذي يعرف دورينا جيداً، مهمته الجديدة مع بني ياس مع بداية الإعداد للموسم الجديد أواخر يونيو المقبل. واقام بني ياس أول من أمس حفل تكريم ووداع، للكرواتي كرونوسلاف غوريتش، واللاعبين الأجانب الثلاثة: البرازيلي روبسون دي باولا، والكولومبي مايكل أورتيغا، والهولندي ليروي جورج، بعد انتهاء عقودهم مع النادي وعدم وجود رغبة من إدارة الشركة في تجديدها، إضافة إلى بقية أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي ولاعبي الفريق.