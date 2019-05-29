الامارات | رحيل غاتوزو ومالديني وليوناردو عن ميلان

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل غاتوزو ومالديني وليوناردو عن ميلان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتجه المدير التنفيذي لميلان الإيطالي، الجنوب إفريقي إيفان غازيديس، إلى إجراء تغييرات بالجملة في النادي اللومباردي، سيكون ضحيتها الأولى المدرب جينارو غاتوزو، وكذلك مديره الرياضي، واللاعب السابق البرازيلي ليوناردو، وأيضاً أسطورة الفريق، باولو مالديني، الذي استلم في صيف 2018 منصب مدير التطوير الرياضي الاستراتيجي.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، وبينها موقع «فوتبول إيطاليا»، أن غاتوزو سيتخلى عن 90% من مستحقاته المالية بعد الرحيل. واعتبرت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» وشبكة «سكاي»، أن الهدف هو تقليص حجم الإنفاق لتحقيق متطلبات قاعدة اللعب المالي النظيف، بعد الفشل في الحصول على مقعد أوروبي.
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