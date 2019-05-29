شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيم احتفالية بعد حصد الكونفدرالية قبل أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور إقامة احتفالية فنية داخل النادى للاعبى الفريق الكروى الأول والجهاز الفنى والإدارى قبل بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها يوم 21 يونيو المقبل فى مصر احتفالا بحصد بطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، ويجهز رئيس النادى للاحتفالية التى سيحييها عدد من المطربين الكبار المنتمين لنادى الزمالك، رافضًا الإعلان عن أى تفاصيل أخرى تخص الاحتفالية، حتى يركز اللاعبون فى المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق فى بطولة الدورى الممتاز، كما طلب مجلس الإدارة من الجهاز الإدارى بقيادة أيمن حافظ تسليم تقرير مفصل عن اللاعبين المشاركين فى البطولة حتى يحدد مكافأة كل لاعب بالبطولة الإفريقية كل على حدة، بينما يدرس المجلس اقتراحا آخر لم يتم حسمه بشأن مساواة كل اللاعبين بالمكافأة المالية.

فيما رفض مجلس الإدارة اقتراح اتحاد الكرة بخوض مباريات الدورى بدون الدوليين لإنهاء المسابقة قبل بطولة أمم إفريقيا، مؤكدا تمسكه بجدول المسابقة الذى تلقاه النادى قبل خوض نهائى الكونفدرالية بخوض مباراتين فى الدورى أمام الإنتاج الحربى والجونة أو حرس الحدود، على أن يلعب الأهلى مواجهته أمام المقاولون العرب.

Advertisements

وقال مرتضى منصور لـ«المصرى اليوم»: «إذا تأجل للأهلى مواجهته أمام المقاولون العرب فلن نلعب سوى مباراة واحدة فقط بالدورى»، مؤكدا أن النادى يتمسك بتطبيق العدالة بين كل الفرق وتنفيذ المواعيد التى حددها اتحاد الكرة مؤخرا، وتساءل: «هل يعقل أن يخوض الزمالك مباراتين قبل أمم إفريقيا فى الوقت الذى لا يخوض فيه المنافس أى مباريات قبل البطولة؟».

من جهة أخرى، يحسم خلال الساعات القليلة المقبلة مجلس الإدارة مصير السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم من عدمه، بعد الجلسة التى عقدها رئيس النادى معه فى الساعات الماضية، ووضع مجلس الإدارة خالد جلال، المدير الفنى الأسبق للفريق الابيض، على رأس المرشحين لتولى المهمة خلفا لـ«جروس» فى حالة رحيله بشكل نهائى، وقال رئيس النادى: «إن المقابل المالى للمدير الفنى السويسرى ضخم ولا يمكن أن تتكبده خزانة النادى»، لافتا إلى أن قرار رحيل المدير الفنى أمر شبه محسوم بسبب راتبه الكبير.

فيما تواجه صفقة إتمام «لاباكودجا»، مهاجم نهضة بركان المغربى، صعوبة فى عدم قدرة المجلس أو أى جهاز فنى على الاستغناء عن أى لاعب أجنبى من الرباعى المقيد بالفريق من الموسم المنقضى، سواء حمدى النقاز الظهير الأيمن الذى ظهر بمستوى مميز خلال الفترة الأخيرة، أو فرجانى ساسى الذى يتمتع بشعبية جارفة لتألقه مع الفريق قبل إصابته فى قدمه، أو المغربى حميد أحداد الذى أثبت جدارته فى المباريات التى شارك فيها سواء المحلية أو الإفريقية، إلى جانب تمسك المجلس باستمرار المهاجم المغربى خالد بوطيب الذى لم ينل فرصته كاملة مع الفريق، خصوصا أنه يعد إحدى الركائز الأساسية للمنتخب المغربى المشارك فى بطولة أمم إفريقيا.

يأتى هذا فى الوقت الذى بات فيه مصطفى محمد، مهاجم طلائع الجيش على سبيل الإعارة، أحد المرشحين للعودة إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعد ظهوره بمستوى متميز خلال المباريات التى شارك فيها بالدورى الممتاز.